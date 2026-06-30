E’ rispettivamente del 4 e del 7% la crescita di arrivi e presenze nelle strutture ricettive italiane, a testimonianza di come il nostro Paese continui ad avere attrattività anche in periodi più complessi. E’ quanto emerge dal report dell’Istat relativo al primo trimestre di quest’anno, dal quale emerge come sia soprattutto la componente straniera a sostenere il settore, raggiungendo ormai la metà delle presenze complessive: queste, nei primi tre mesi, ammontano a 71 milioni in totale a fronte di 23 milioni di arrivi.

Dal report dell’Istat emerge anche come nonostante la buona tenuta del comparto alberghiero (16 milioni di arrivi e 46 milioni di presenze) continui la progressione dell’extra alberghiero, mentre resta stabile rispetto all’anno precedente la permanenza media nelle strutture ricettive, pari a poco più di tre notti.