Italia prima per crescita delle presenze, le cifre Mitur

Per il turismo italiano il trend è positivo anche nel 2026. Secondo l’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo, il Paese guida la classifica europea per crescita delle presenze e registra performance superiori ai principali competitor anche sul fronte della saturazione delle strutture ricettive.

A maggio l’Italia ha raggiunto un tasso di saturazione Ota del 55,1%, in aumento dell’8,2% rispetto allo stesso mese del 2025. Un risultato che supera Grecia (50,3%), Francia (44,3%) e Spagna (42,5%), secondo le rilevazioni di The Data Appeal Company. A marzo, i dati Istat indicano 8,9 milioni di arrivi (+15,5%) e 26,9 milioni di presenze (+20,6%), crescita che colloca il Belpaese davanti a Spagna (+4,8%), Germania (+2,6%), Francia (+1,6%) e Grecia (-1,7%). La permanenza media raggiunge 3,02 notti, seconda in Europa dietro alla Spagna (3,08). Positivi anche i dati aeroportuali: oltre 17 milioni di passeggeri a marzo (+4,9%). Sale infine il sentiment online dei viaggiatori, con un indice di soddisfazione pari a 87,5 su 100 (+0,5 punti).