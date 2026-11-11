Vacanze col Cuore, rinnovata l’apertura del winter glamping dopo un’estate allungata

I glamping resort del gruppo Vacanze col Cuore specializzato in open air, complice un autunno sereno, sono rimasti aperti fino al 31 ottobre. E, dal 4 dicembre al 7 gennaio 2027, riaprono le porte del Winter Glamping al Lago Idro Glamping Boutique di Anfo (BS) per la sesta stagione, dopo il tutto esaurito dello scorso anno, all’insegna della slowcation, una vacanza invernale alternativa allo sci. In cinque anni le presenze del resort sono passate da 18mila (2021) a 45mila (2026), con il Winter Glamping che contribuisce alla crescita, in particolare della clientela internazionale.

“Chiudiamo la stagione con 450mila pernottamenti e una crescita del 5.2%. Non è un exploit, ed è proprio questo il dato che ci interessa: cresciamo in modo costante, senza inseguire i volumi. Lo facciamo con ospiti che restano in media 5 notti, mentre il mercato va verso soggiorni sempre più brevi – ha commentato Loek van de Loo, fondatore del Gruppo Vacanze col Cuore – “Chi viene da noi non cerca un posto letto, cerca una vacanza vera, fatta di lago, bici, acqua e tavola. Il 61% dei nostri ospiti arriva dall'estero, e quest'anno sono arrivati in numero significativo anche greci, portoghesi e americani: l'outdoor italiano di qualità si vende nel mondo, non solo ai mercati di prossimità. Il dato che guardo con più attenzione però è quello del Trasimeno: +16% a due anni dall'apertura. Quando abbiamo deciso di investire lì, molti consideravano l'area lontana dai grandi flussi turistici. Oggi intercetta esattamente l'ospite che cerchiamo: chi viaggia lento, si muove in bicicletta e vuole sapere cosa c'è nel piatto e da dove arriva”.