Dieci milioni. E’ questa la cifra relativa agli italiani in vacanza a settembre secondo uno studio di Confcommercio. Una cifra in crescita spinta dalla necessità di cercare prezzi più bassi, in particolare, come conferma anche il budget medio che si attesta sui 600 euro, complice anche una durata media nettamente più bassa rispetto all’alta stagione: solo un quinto del totale, infatti, potrà concedersi la classica settimana.

Per quanto riguarda le destinazioni, il 78% dei viaggiatori resta nei confini nazionali se non addirittura dentro quelli regionali, mentre solo il 22 per cento si recherà all’estero. Mare e città d’arte si spartiscono le scelte degli italiani, puntando in particolare su regioni come Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Liguria in testa, seguite dalla Sicilia, il Trentino Alto Adige e un sorprendente Abruzzo.