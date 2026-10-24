Valle d’Aosta in crescita con +6% di presenze invernali

La Valle d’Aosta si avvicina alla stagione invernale con l’intenzione di attrarre i mercati internazionali, in particolare quello scandinavo e americano, in crescita, anche grazie all’ingresso della Regione nell’Ikon Pass. “La Val d'Aosta è all’altezza delle aspettative della clientela che cresce - spiega l’assessore regionale al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques – l’inverno 2025-2026 ha registrato un +4% di arrivi e un +6% di presenze sul precedente, già da record”. Il comparto dello sci ha superato i 140 milioni di euro di fatturato “con un incremento importante”.

Il fronte estivo ha beneficiato delle temperature elevate e i dati preliminari indicano “una sostanziale stabilità rispetto al 2025, con quasi 2 milioni di presenze tra giugno e agosto, con una forte componente di prossimità da Piemonte, Liguria e Lombardia e il 34% di turisti stranieri”. Quota che raggiunge invece il 54% in inverno, guidata da Regno Unito e area francofona. La strategia regionale consolida la presenza sui mercati d’Oltreoceano: “Ci presentiamo come un soggetto turistico unico, declinato in un’offerta a 360 gradi, in un territorio verticale esteso dai 300 m d’altitudine fino ai 4.810 del Monte Bianco e oltre 500 km di piste”. Skyway Monte Bianco e la Stella di Pila restano le attrazioni di punta.