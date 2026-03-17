Venezia: la nuova stagione crocieristica punta sul lusso

Navi di minori dimensioni, turismo di qualità che si ferma per più giorni e un 'offerta turistica sempre più destagionalizzata: sono queste le direttrici della stagione crocieristica 2026 nei porti di Venezia e Chioggia.

I dati 2026 prevedono un maggior numero di navi di piccola e media dimensione appartenenti al settore di alta gamma. Previsti 543.000 passeggeri, un calo del 12% rispetto al 2025, ma a parità di scali (366) e a fronte di un incremento di compagnie, 30 rispetto le 27 del 2025. Oltre il 90% delle compagnie appartengono al segmento premium e luxury, grazie anche al debutto dei nuovi operatori Orient Express Sailing Yachts e Four Season Yachts.

La stagione crocieristica 2026 vedrà protagonista anche Chioggia, con 9 navi posizionate che effettueranno 23 scali, mentre erano 18 nel 2025.