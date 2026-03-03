Venezia, via da oggi alle prenotazioni per il ticket d’accesso

Ha aperto qualche ora fa il portale per la prenotazione e il pagamento del Contributo di accesso a Venezia per il 2026, che darà in vigore dal prossimo 3 aprile.

La sperimentazione per il 2026 prevede l’attivazione del contributo per 60 giornate da aprile a luglio.

Il calendario prevede, nel mese di aprile, le date del 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A maggio, sarà invece necessario versa il contributo nelle date 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31: a giugno i giorni interessati saranno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28, mentre a luglio il 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26.

Il contributo di accesso sarà pari a 5 euro per coloro che effettueranno il pagamento entro il quart’ultimo giorno antecedente la data di ingresso, mentre sarà di 10 euro per chi corrisponderà l’importo nei quattro giorni precedenti l’accesso alla città. L’obiettivo è rafforzare il ricorso alla prenotazione anticipata, migliorando la capacità di gestione dei flussi turistici.

La misura mantiene carattere sperimentale e consentirà ulteriori valutazioni in vista di un’eventuale applicazione a regime.

Anche nel corso del 2026 il contributo non sarà applicato alle isole minori individuate dal Regolamento comunale. L’orario di applicazione sarà dalle ore 8.30 alle ore 16.

Tra le categorie esenti sia dalla registrazione che dal pagamento del contributo di accesso sono stati inseriti i cittadini residenti in Veneto oltre agli studenti, anche pendolari, frequentanti istituti che hanno sede nella città antica o nelle altre isole minori della laguna non residenti in Veneto.