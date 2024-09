Si chiama ‘Aromi d’Italia’ il tour in 17 tappe che rappresenta la concretizzazione di un progetto ideato e realizzato da Regione Toscana tramite Toscana Promozione turistica in veste di capofila.

L’obiettivo è di valorizzare le eccellenze della gastronomia del nostro Paese tramite due azioni: un bus-ristorante di ultima generazione attrezzato con tutti i comfort che girerà l’Italia e la creazione di un kit olfattivo, un nuovo e originale strumento di promozione del nostro Paese.

Tour in 17 tappe, la prima oggi a Torino

Il tour, la cui prima tappa è oggi a Torino, si concluderà entro ottobre, con 30 ospiti ogni volta - tra giornalisti, influencer selezionati tra coloro che hanno partecipato all’Italy Ambassador Awards e stakeholder - e una degustazione a cura della Federazione Italiana Cuochi, che avrà come protagonista un piatto regionale dove a essere esaltato è l’aroma simbolo del territorio.

La scelta dei profumi identitari racconta la straordinaria varietà della cucina italiana partendo da 21 prodotti o piatti particolarmente significativi e il kit olfattivo contiene un profumo per ogni realtà, da utilizzare in occasione di eventi e fiere.

“La cucina italiana, candidata anche a Patrimonio Unesco - commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè -, è uno dei principali elementi di attrazione per i turisti nazionali ed internazionali. Le eccellenze enogastronomiche regionali raccontano le storie, i valori e le identità dei nostri territori, anche di quelli meno noti. Questo progetto valorizza quindi la nostra enogastronomia favorendo una narrazione della cultura italiana attraverso profumi e sapori locali differenti”.

‘Aromi d’Italia’ rientra nel progetto ‘Scopri l’Italia che non Sapevi - Viaggio Italiano’, una strategia di promozione comune delle Regioni Italiane frutto di un accordo di programma tra il Ministero del Turismo e la Commissione Politiche per il Turismo - coordinata dalla Regione Abruzzo - della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con Enit.