“L’estate italiana è sempre più diversa da quella degli anni 60, dove agosto era il mese di punta. Oggi invece assistiamo a un aumento del numero di italiani in vacanza nei mesi di giugno e luglio superiore all’anno precedente, indicando una distribuzione dei flussi più omogenea”.

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè commenta con queste parole i dati diffusi dall’indagine Coldiretti/Ixè, che segnala come siano 18 milioni gli italiani che hanno scelto il mese di agosto per andare in ferie. La percentuale di chi parte ad agosto è però la più bassa degli ultimi dieci anni, con il numero dei turisti italiani in calo del 10% rispetto al 2023, mentre sono aumentati quelli a giugno e luglio.

Un fenomeno che non ha inciso comunque sul numero complessivo, considerato che si registra un aumento dei vacanzieri nazionali dell’1%, ma anche una spesa in crescita del 12%.

Il trend che va nella direzione auspicata da Santanchè “proprio nell’ottica - sottolinea - della destagionalizzazione dell’offerta turistica, che è uno degli obiettivi primari della visione industriale che vogliamo imprimere al turismo della nostra nazione”.

Cresce la spesa turistica

Il ministro evidenzia anche la cospicua crescita della spesa turistica, “che segna un +12% rispetto al 2023. Segno - aggiunge - che il turismo dà un contributo importante allo sviluppo economico delle comunità locali, essenziale per la crescita del settore. Infine, il comparto altamente strategico dell’enogastronomia, con una cifra prevista di dieci miliardi per quest’anno, risulta essere la motivazione principale della vacanza”.

L’Italia, spiega Coldiretti, resta la destinazione preferita, con un terzo dei turisti che rimane all’interno della propria regione, ma c’è anche una quota del 29% che ha scelto l’estero. Alberghi e bed and breakfast risultano le strutture più utilizzate. Gettonatissimo anche l’agriturismo, grazie anche alla disponibilità delle quasi 26mila strutture attive su tutto il territorio nazionale.