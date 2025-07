Castelfalfi, nuovo sviluppo: parte il progetto di real estate

Un nuovo capitolo nella storia di Castelfalfi. Il borgo, dopo quasi vent’anni di investimenti nell’ospitalità e nell’agricoltura, lancia un progetto di sviluppo e rivitalizzazione con un programma di real estate che interesserà vari elementi all’interno del territorio, tra cui eleganti casolari adibiti a residenze, ville di nuova costruzione e strutture per vacanze di lunga durata, oltre ad aree dedicate ad attività culturali, ludiche e sportive.

“Siamo estremamente orgogliosi di questo ambizioso progetto che rappresenta una tappa fondamentale nella storia di Castelfalfi, nonché un completamento dell’idea iniziale e che contribuirà alla crescita della sua comunità -dice Mounir Husseini, amministratore delegato di Castelfalfi -. Lo sviluppo di una collettività consapevole, di alto profilo, arricchisce profondamente la nostra realtà, portando con sè un valore culturale autentico e duraturo. È un passo che rafforza il legame tra la nostra tenuta, la tradizione toscana e il futuro che immaginiamo per questo luogo unico.”

Il territorio di Castelfalfi, che e parte del Comune di Montaione (Firenze), si estende per oltre 1.100 ettari tra vigneti, oliveti, casolari e il borgo storico, e, accanto all’eleganza dell’hotel, dello stesso borgo e dell’azienda agricola biologica, offre un’ampia gamma di esperienze: eccellenze enogastronomiche, una wellness spa d’avanguardia, boutique esclusive e numerose attività sportive e all’aria aperta, tra le quali anche un’area golf sostenibile, attualmente in fase di riqualificazione.

“È un momento importante per la nostra comunità che vede lo sviluppo di questo progetto – dichiara il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi – che risponde al desiderio di tutti noi di dare un futuro migliore al nostro territorio, attraverso l’impegno comune nel creare ed attrarre eccellenza, con visione e responsabilità”.

Con questo nuovo progetto, Castelfalfi rafforza ulteriormente la propria posizione di riferimento nell’accoglienza internazionale, assumendo il ruolo di ambasciatore e custode di un territorio che, con rispetto, visione e un profondo senso di responsabilità, guarda al futuro.

“Castelfalfi e un esempio concreto di come sia possibile coniugare sviluppo di real estate, valorizzazione del territorio e promozione di un turismo di alta qualità, profondamente radicato nella storia e nell’identità toscana – conclude Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana –. Questo progetto incarna un’eccellenza non solo a livello regionale, poiché riesce a integrare sostenibilità, innovazione e valorizzazione del territorio. Esprimo grande soddisfazione nel vedere quest’iniziativa avviarsi verso il suo compimento, poiché investe nelle nostre comunità e rafforza l’immagine della Toscana nel mondo come terra di bellezza, cultura e accoglienza consapevole nel real estate”.