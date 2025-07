L’Italia si conferma tra le destinazioni europee più amate dai turisti internazionali, con Roma in testa alle preferenze. Lo dice lo studio Travel Trends 2025 - Italy Inbound realizzato da Visa.

Trainano le scelte di viaggio la cultura (60%) e la scoperta delle città iconiche (53%), seguite dal relax al mare o nella natura (44%). Nel 2025, i viaggiatori provenienti da Uk, Usa, Cina ed Emirati Arabi spenderanno in media 2.535 euro a persona: gli statunitensi guidano la classifica con una media di 2.900 euro, mentre i britannici si attestano a 1.890.

Il 32% dei turisti dichiara di voler aumentare la propria spesa rispetto al 2024, con una crescita media del +18%. Grande protagonista il digitale: l’uso dei pagamenti elettronici cresce, soprattutto per hotel (76%), shopping (74%) e trasporti (fino al 74% per quelli a lunga percorrenza). Il 25% prevede di utilizzarli in Italia più che nel proprio Paese. Sicurezza (56%) e comodità (49%) restano i motivi principali nell’utilizzo degli strumenti digitali.

L’AI diventa alleato nella pianificazione del viaggio: il 32% dei turisti degli Emirati Arabi e il 21% di quelli cinesi la usa per organizzare itinerari, prenotazioni e attività. Inoltre, il 60% dei turisti è disposto a spendere di più per esperienze a basso impatto ambientale.

Cresce anche l’interesse per esperienze premium, che assorbono il 43% del budget: tour privati, ristoranti stellati, personal shopper e accessi esclusivi ai musei sono tra le scelte più richieste da cinesi, emiratini e americani.

“L’Italia continua ad attrarre viaggiatori, interessati a vivere esperienze autentiche investendo tempo e risorse nel nostro Paese” dice Stefano Stoppani, country manager Visa Italia.