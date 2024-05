È tornato, con il suo modo e le sue idee. Possiamo dire che Luca Patanè è mancato un po' a tutti. Perché in alcuni momenti volava alto, forse altissimo, ma dava sempre “la notizia”.

Le vicende delle sue aziende hanno costretto il presidente a frenare molto sul lato della comunicazione. Soprattutto nell’ultimo anno l’abbiamo notato molto poco.

Ora nel podcast che abbiamo pubblicato ieri, con l’intervista di Isabella Cattoni, il proprietario di Uvet ha spiegato che il Covid ha spazzato via la sua Blue Panorama e non è possibile combattere “contro un sistema industriale come Alpitour, che controlla l’80 per cento del mercato. Ormai sono 4/5 imprese a fare il tour operator tradizionale”.

Diciamo che in qualche modo Patanè ha provato a replicare il business model di Alpitour, ma gli è andata male. Complice il Covid e anche un turnover di manager che non ha portato certo benefici.

Però, come si diceva all’inizio di questo pezzo, Luca Patanè è mancato a tanti. Anche a me, perché in fondo lui ha sempre animato il mercato con dichiarazioni forti o prendendo posizione. Ecco perché non ci piaceva vederlo silenzioso.