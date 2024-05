Sorriso e avanti con un nuovo volo per mostrare il lato migliore di Ita. Emiliana Limosani, chief commercial della compagnia aerea è la parte più esposta dell’azienda e in queste ultime stagioni ha dovuto superare tanti ostacoli.

La scorsa settimana ha inaugurato il nuovo volo Roma-Toronto spiegando che le prime prenotazioni mostrano chiaramente che Ita ha centrato l’obiettivo. Limosani è arrivata al gate a Fiumicino per un rapido viaggio di lavoro tra giornalisti e operatori, tenendo sempre pronto il suo sorriso per rispondere (in modo diplomatico vista la trattativa) alle mille domande per l’accordo con Lufthansa.

Nulla da dire, ripete sempre, perché i giochi e le scelte si fanno in altri uffici e in altre sedi, ma Limosani tiene alta la bandiera, perché in attesa dei tedeschi bisogna continuare a pressare il mercato. Comunque finirà la vicenda con Lufthansa, bisogna riconoscere che si è impegnata a fondo ascoltando suggerimenti (e lamentele) dei vari operatori e le 100 richieste al giorno su ogni tema. Non è stato semplice arrivare sino a oggi con una compagnia aerea sul mercato e oggetto di attenzioni continue da Conmissione europea e politici di casa nostra. E non è ancora finita. Bisogna continuare a sorridere. Così Limosani riparte.