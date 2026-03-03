Luca Battifora: “Supereremo anche questo”

Un tuffo nel passato. Luca Battifora, direttore generale di Naar, segue in tempo reale la situazione del conflitto in corso nel Golfo. Una vicenda difficile già vissuta in passato. Momenti già visti e affrontati nella sua lunga carriera, anche quando era alla guida di Astoi o al vertice di Hotelplan.

“L'industria del turismo era tranquilla da troppo tempo - dice Battifora a TTG Italia -. Adesso siamo ripiombati da qualche giorno nel tunnel delle emergenze e delle cancellazioni”. Ascoltando Battifora si recupera un quadro abbastanza chiaro delle difficoltà che stanno vivendo i tour operator.

“Adesso siamo in attesa di avere indicazioni precise dalla Farnesina per capire come fare rientrare i nostri clienti. In prima battuta si è ipotizzato se trasferire i turisti in Oman via terra. Intanto stiamo fornendo assistenza H24 ai nostri clienti nel mondo. In alcuni casi abbiamo prolungato i soggiorni per capire l'evolversi della situazione”.

In questi casi serve coordinamento con le agenzie di viaggi coinvolte. I network, con Gattinoni e Welcome in testa, hanno già messo in piedi un coordinamento per la gestione delle emergenze. “La riprotezione dei voli e le richieste di cancellazione devono essere gestire in tempo reale. E' chiaro che i clienti in partenza verso quelle aree coinvolte dal conflitto potranno annullare e avere diritto al rimborso. E poi dobbiamo sperare che vi sia una graduale riapertura degli aeroporti con la ripresa dei voli. Sarà necessario ridisegnare il volato del tour operator. Abbiamo superato altri momenti complicati e attendiamo lo sviluppo degli eventi. I vettori stanno inviando aggiornamenti quotidiani su cancellazioni in atto. Non sarà semplice ma supereremo anche questo”.

Un'altra puntata nella carriera di Battifora.

Remo Vangelista