Linate e Fiumicino sono la prossima sfida di Lorenzo Lagorio. Il country manager per l’Italia di easyJet è senza dubbio manager di grande equilibrio e diplomazia. Oggi, dopo l’annuncio dei dati finanziari della compagnia britannica, appare più raggiante del solito “anche se non siamo sorpresi da questi risultati”.

Adesso siete attesi alla prova di fuoco su Linate e Fiumicino?

Ora che l’Italia è stabilmente il secondo mercato di easyjet abbiamo il compito di continuare a spingere. Su Milano abbiamo un market share di tutto rispetto, 20% su Linate e 25% su Malpensa. E su Linate adesso facciamo competizione anche con le legacy. Siamo point-to-point, ma ci difendiamo alla grande.

Il risultato di Holidays è andato oltre le attese?

Forse la cosa più sorprendente riguarda i profitti di Holidays con 250 milioni di sterline di risultato finale. Entro il 2030 il budget prevede 450 milioni di profitti con un’offerta sempre più ampia. In Italia siamo ancora su numeri piccoli, perché domina il mercato Uk. Ma si svilupperanno altre aree molto presto.

Parliamo del rapporto con le agenzie di viaggi? Tema scottante?

Ma non credo. È chiaro che il 90% dei nostri clienti transita sul nostro sito e l’applicazione. Le agenzie restano importanti nel nostro business e operano sui vari aggregatori. Non vedo temi di contrasto.

Intanto confermate gli investimenti sul parco flotta?

Sono 90 aerei in arrivo sino al 2028. Alcuni andranno a rimpiazzare le macchine attuali. Metteremo in linea Airbus 320 e 321 neo (da 235 pax), che ci daranno la possibilità di aumentare la capacità offerta e bassi costi di gestione.

Pentito della chiusura della base di Venezia?

Resta un ottimo aeroporto con un buon servizio, ma siamo stati capaci di dare carburante a uno scalo come Napoli con ben 8 macchine dedicate. E sono convinto che sia stata un’operazione vincente.