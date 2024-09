Gli arancioni stanno preparando il terreno. Malgrado sia uso e costume raccontare che le compagnie aeree low cost aprono e chiudono rotte a piacere, non è proprio tutto così rapido. Si spiega in questo modo la comunicazione di ieri di easyjet che ha annunciato la chiusura della base di Venezia (nell’estate del ’25) e lo spostamento di personale e jet su altri scali.

Tutto pare fatto in previsione di subentrare ad alcune linee di Ita Airways, che, dopo l’intesa con Lufthansa, dovrà per forza lasciare spazi e slot ad altre compagnie.

Il riferimento nella nota di easyjet all’avvio (possibile) dei collegamenti su Milano Linate e Roma Fiumicino va in questa direzione. Sarebbe senza dubbio un colpo di mercato rilevante per mostrare a Ryanair che gli arancioni non sono disposti a lasciare praterie a O’Leary e compagnia. Ovviamente parliamo di ipotesi, perché di tratte confermate per il momento non c’è nulla. Ma in casa easyJet si stanno portando avanti con il lavoro.