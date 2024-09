Giro di boa per easyJet, che ha dato vista a un importante piano di sviluppo sul mercato italiano. La compagnia ha infatti annunciato la riorganizzazione delle proprie operazioni in Italia, con l’obiettivo di ottimizzare il proprio network e garantire una crescita sostenibile nel nostro mercato.

L’Italia rappresenta un mercato chiave per la compagnia: nell’ultimo anno easyJet ha trasportato oltre 20 milioni di passeggeri su 226 rotte da e per 21 aeroporti italiani. Inoltre, l’offerta per la stagione invernale 2024 sarà in crescita del 7,5% rispetto al 2023 con l’ingresso dell’ottavo aeromobile a Napoli e l’introduzione di 13 nuove rotte, tra cui Tromsø, Il Cairo, Oslo e Rabat da Milano Malpensa e Alicante e Praga da Napoli.

La strategia

“easyJet è la seconda compagnia aerea a livello nazionale, posizione raggiunta grazie alla crescita degli ultimi anni. La decisione di riorganizzare le operazioni nel Paese e, di conseguenza, riallocare gli aeromobili attualmente basati a Venezia, è in linea con la nostra strategia volta a garantire il successo nel lungo termine della compagnia in Italia. Questa decisione non riflette in alcun modo il valore delle nostre persone basate a Venezia, che hanno svolto e continueranno a svolgere ogni giorno un ottimo lavoro per i nostri passeggeri. Offriremo a tutti i nostri colleghi la possibilità di continuare a lavorare con noi presso un’altra base in Italia e in relazione a questo abbiamo avviato un dialogo con le sigle sindacali. easyJet prosegue la crescita in Italia e continua ad investire in Lombardia, Campania e nelle altre destinazioni italiane dove vediamo l’opportunità di aumentare la nostra offerta, in linea con la nostra strategia di collegare gli aeroporti principali in Europa, garantendo tariffe convenienti e la migliore esperienza di viaggio possibile” ha commentato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italy.

Gli step

In dettaglio, il piano di rafforzamento della presenza della compagnia in Italia prevede diversi step. In primo piano, un’ulteriore crescita a Milano, dove easyJet è già il principale vettore a Malpensa, incrementando il numero di aeromobili basati. La compagnia prevede invece il trasferimento degli aerei basati a Venezia Marco Polo in altri aeroporti del network di easyJet a partire dalla stagione estiva 2025. Verranno comunque mantenuti i collegamenti tra Venezia e le principali destinazioni europee, tra cui Berlino, Londra e Parigi. I livelli occupazionali attuali saranno mantenuti e a tutti i piloti e agli assistenti di volo attualmente basati a Venezia sarà offerto il trasferimento in altre basi italiane della compagnia.

In primo piano anche il consolidamento della crescita e degli investimenti sulla base di Napoli, dove nell’estate 2024 è stato aggiunto alla flotta un ottavo aereo.

Nel caso in cui easyJet fosse selezionata tra i remedy takers nell’ambito dell’accordo tra Ita Airways e Lufthansa, infine, la compagnia prevede l’apertura di basi presso gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino a partire dall’estate 2025.