Circa 40mila voli per oltre 7 milioni di posti. Questa l’estate 2025 targata easyJet, in vendita già da oggi. La compagnia aerea gioca così d’anticipo aprendo le prenotazioni per la programmazione prevista tra il 16 giugno e il 30 settembre 2025 e che conta circa 226 rotte da tutti i principali aeroporti italiani.

Tra le mete servite le destinazioni di punta del Mediterraneo, come la Grecia (con servizi per Mikonos, Santorini, Atene e Creta) e la Croazia (con voli per Dubrovnik, Spalato e Pola).

Per chi invece preferirà rimanere in Italia, non mancheranno servizi verso Sicilia e Sardegna, in particolare verso Catania, Palermo e Comiso, nonché verso Cagliari e Olbia.

I biglietti sono acquistabili su tutti i canali di prenotazione, inclusi il sito di easyJet e l’app mobile.