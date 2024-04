easyJet, riparte il Pilot Training Programme: come candidarsi

Riparte il programma di formazione piloti di easyJet. La low cost britannica apre le candidature per reclutare 1000 aspiranti comandanti di volo, anche senza esperienza, da impiegare nei suoi aerei entro il 2028.

Per iscriversi al Pilot Training Programme, gli aspiranti piloti devono aver compiuto 18 anni entro la data di inizio del corso; vivere nel Regno Unito, in Ue o in Svizzera; essere in possesso di un diploma di Scuola Superiore (con materie fondamentali quali matematica/inglese/scienze e altre due materie); conoscere bene l’inglese; avere un’altezza minima di 157 cm; essere in possesso dei requisiti per ottenere un certificato medico di classe 1.

La formazione si svolgerà in partnership con CAE a Gatwick, Milano, Bruxelles e Madrid, mentre l’addestramento di volo si svolgerà negli Stati Uniti.

Una volta completata la formazione, i diplomati inizieranno la loro carriera volando come copilota.