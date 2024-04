easyJet lancia un contest per assistere alla finale dell’Eurovision

All’Eurovision Song Contest con easyJet. La low cost, compagnia aerea ufficiale della manifestazione canora in scena dall’11 al 12 maggio a Malmö, lancia il concorso ‘Destinazione Eurovision’, mettendo in palio due biglietti per assistere live alla finale e un week end alla scoperta della città che ospita l’edizione 2024.

Per partecipare al contest c’è tempo fino a domani, registrandosi sulla pagina dedicata destinazioneeurovision.it.

L’iniziativa è in linea con il nuovo claim del vettore curato dall’agenzia pubblicitaria FCB Partners ‘Get out there’.