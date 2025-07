Tutti i trend dei viaggi di domani: il Future Journeys di Omio

AI, emozioni e sostenibilità ridisegnano l’esperienza di viaggio. Secondo il report Future Journeys di Omio, realizzato con The Future Laboratory, entro il 2035 i viaggiatori non cercheranno più una meta, ma un’esperienza modellata su emozioni, identità e valori.

Emergeranno trend come il travel-tainment -itinerari ispirati da contenuti video - e gli AI-ttentive Journey Agents, assistenti digitali predittivi in grado di riprenotare in tempo reale. Tra le cinque tendenze individuate spiccano anche i viaggi no-prep, senza pianificazione, e la crescente domanda di esperienze multimodali personalizzate.

Il 29% dei giovani della Gen Z inizia già oggi le ricerche di viaggio su TikTok; la Gen Alpha sarà la prima a vivere viaggi costruiti sull’interazione tra curiosità digitale, AI e reward real-time. Per Omio, il futuro del travel sarà “iperveloce, iperfluido e identitario”.