Partono i recruiting days di Egnazia Ospitalità Italia, il gruppo di gestione alberghiera fondato da Aldo Melpignano, che si mette alla ricerca di talenti nel mondo dell’ospitalità per le sue strutture in Italia.

Le strutture sulle quali è aperta la ricerca sono Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano, Ostuni a Mare a Ostuni, Hotel Santavenere a Maratea, HOTEL de LEN a Cortina d’Ampezzo e Hotel Ancora Cortina a Cortina d’Ampezzo.

Il gruppo, inoltre, anticipa che il 2025 vedrà nuove aperture e che il personale individuato potrà essere collocato anche nelle nuove strutture.

Le figure ricercate variano da ruoli più operativi a percorsi più strategici, e offrono opportunità professionali di rilievo all’interno delle strutture già gestite dal gruppo Egnazia Ospitalità Italiana e in vista delle nuove aperture previste per il 2025.

I requisiti per partecipare includono un elevato orientamento agli ospiti, ottime capacità comunicative e relazionali, eccellenti capacità di lavorare in squadra, curiosità e attenzione alla qualità e ai dettagli.

Due le date per i recruiting: un appuntamento in presenza fissato per il 5 febbraio 2025, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, direttamente presso Borgo Egnazia in Strada Comunale Egnazia a Savelletri di Fasano (BR). Il Recruiting Day virtuale si terrà il 7 febbraio 2025, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, su piattaforma Zoom.

Per partecipare ai Recruiting Days basterà compilare il form sul sito https://egnazia.com/it/recruiting-days/ entro il 26 gennaio alle ore 18.00.