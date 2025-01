Hotel extralusso nel castello della Val Pusteria: la gestione a Egnazia Ospitalità Italiana

Il castello Sonnenburg-Castel Badia, a San Lorenzo di Sebato, in Val Pusteria, diventerà un hotel extralusso nel cuore del Tirolo e la gestione verrà affidata dai proprietari, la famiglia Gasser, a Egnazia Ospitalità Italiana, a cui fa capo il noto resort pugliese Borgo Egnazia. L’apertura è prevista per il prossimo autunno.

Vogliamo che Plan de Corones diventi una luxury destination nel giro di 5 anni — ha spiegato al Corriere della Sera Markus Gasser —, per questo abbiamo deciso di fare un investimento di oltre 30 milioni di euro per ristrutturare Castel Sonnenburg e trasformarlo in un hotel di altissimo livello, con 29 camere, spa, ristorante che seguirà il concetto di ospitalità di Borgo Egnazia”.

«Intendiamo mettere il nostro saper fare a disposizione di strutture iconiche o dal grande potenziale — ha poi aggiunto il patron di Borgo Egnazia Aldo Melpignano — per preservare la natura dell’ospitalità italiana che è fatta di un’accoglienza calda e spontanea e di un forte legame con il territorio”.