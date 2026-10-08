Gnv organizza un recruiting day ad Ancona il 20 ottobre

Gnv, compagnia di traghetti parte del Gruppo Msc, annuncia la prossima tappa della propria campagna di recruiting 2026, a supporto del piano di potenziamento della propria flotta. L’iniziativa, in collaborazione con il centro per l’Impiego di Ancona e Sviluppo Lavoro Italia, si terrà ad Ancona martedì 20 ottobre, dalle ore 09 alle ore 16, presso Palazzo degli Anziani, in Piazza Benvenuto Stracca 3 (è necessario compilare un modulo online per partecipare alla giornata, entro il 15 ottobre alle 13).

La compagnia è alla ricerca di professionisti da inserire nei ruoli di bordo, in particolare nelle aree Hotel/Retail e Deck & Engine. Le figure ricercate comprendono, tra le altre: piccolo di camera, shop assistant, cuoco, pizzaiolo, cambusiere, assistente d’ufficio madrelingua araba, capo operaio, comune di macchina, operaio meccanico, operaio motorista e magazziniere.

Per partecipare alla giornata di recruiting, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità in corso di validità e di un cv aggiornato. È inoltre possibile inviare la propria candidatura tramite il sito ufficiale della compagnia all’interno della sezione “Lavora con noi”.