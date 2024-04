Leolandia assume: cento posti per l’estate

Leolandia cerca personale. Il parco a tema apre le selezioni per l’inserimento di 100 nuove risorse da impiegare già a partire da questo mese di aprile fino alla fine della stagione estiva.

Figure ricercate sono: assistenza alle attrazioni; addetti alla ristorazione e alla caffetteria; accoglienza dei visitatori e personale per i i punti vendita.

I colloqui sono già partiti e per candidarsi è sufficiente consultare le offerte disponibili, visitando la sezione ‘Lavora con noi’ del sito del parco.

Requisiti

Per alcune mansioni, in particolare per le attività di ristorazione, titoli preferenziali sono il possesso di diploma alberghiero o un’esperienza pregressa nel settore.

Tuttavia, la maggior parte delle posizioni è aperta anche a chi non ha esperienza (giovani alla prima occupazione o persone che abbiano attitudine a lavorare a contatto con il pubblico e che desiderino mettersi alla prova).