Sono in totale 1.900 le posizioni aperte in Club Med per l’area Emea e il tour operator parte con il recruiting per i suoi 70 resort. La ricerca di personale sarà rivolta ai talenti dell’hôtellerie per rafforzare i propri team.
Per quanto riguarda nello specifico il Sud Europa (Italia, Spagna, Portogallo e Grecia) i candidati ricercati sono 570, suddivisi in queste categorie:
· Ospitalità & Ristorazione: 465 posti
· Infanzia: 30 posti
· Benessere & Salute: 25 posti
· Sport: 10 posti
· Arte & Spettacolo: 10 posti
· Supporto & Vendite: 30 posti
“Entrare in Club Med – spiega l’azienda in una nota - significa far parte di una comunità internazionale unita dal desiderio di creare momenti di felicità. Significa anche vivere un’esperienza professionale unica, dove il luogo di lavoro diventa la propria casa e dove i G.O. e i G.E. possono evolvere rapidamente”.
Di seguito le prossime tappe della ricerca personale sul territorio italiano:
· Giovedì 26 febbraio, Career Talk di Orientamento Turismo (evento online)
· Giovedì 26 febbraio, TFP Summit – Job in Tourism all’Hotel Excelsior di Bari
· Giovedì 5 marzo, Career Talk presso ITS Academy a Milano
· Martedì 10 marzo, Career Talk presso I.I.S.S. Piera Cillario Ferrero – Arte Bianca ad Alba
· Martedì 17 marzo, Recruiting Day presso il Resort Club Med Cefalù
· Mercoledì 18 marzo, Recruiting Day a Ragusa
· Giovedì 19 marzo, Recruiting Day a Siracusa
· Mercoledì 25 marzo, Recruiting Day a Milano
· Martedì 31 marzo, Career Talk presso l’Alberghiero Ranieri Marcona a Piacenza
· Mercoledì 8 aprile, Recruiting Day Job Farm (evento online)
· Mercoledì 22 aprile, Recruiting Day a Milano
· Mercoledì 20 maggio, Career Talk – France Alumni Day a Roma
· Mercoledì 20 maggio, Recruiting Day a Milano
· Martedì 26 maggio, Career Talk – France Alumni Day a Milano