Sono in totale 1.900 le posizioni aperte in Club Med per l’area Emea e il tour operator parte con il recruiting per i suoi 70 resort. La ricerca di personale sarà rivolta ai talenti dell’hôtellerie per rafforzare i propri team.

Per quanto riguarda nello specifico il Sud Europa (Italia, Spagna, Portogallo e Grecia) i candidati ricercati sono 570, suddivisi in queste categorie:

· Ospitalità & Ristorazione: 465 posti ​

· Infanzia: 30 posti ​

· Benessere & Salute: 25 posti

· Sport: 10 posti ​

· Arte & Spettacolo: 10 posti ​

· Supporto & Vendite: 30 posti

“Entrare in Club Med – spiega l’azienda in una nota - significa far parte di una comunità internazionale unita dal desiderio di creare momenti di felicità. Significa anche vivere un’esperienza professionale unica, dove il luogo di lavoro diventa la propria casa e dove i G.O. e i G.E. possono evolvere rapidamente”. ​

Di seguito le prossime tappe della ricerca personale sul territorio italiano:

· Giovedì 26 febbraio, Career Talk di Orientamento Turismo (evento online)​

· Giovedì 26 febbraio, TFP Summit – Job in Tourism all’Hotel Excelsior di Bari​

· Giovedì 5 marzo, Career Talk presso ITS Academy a Milano​

· Martedì 10 marzo, Career Talk presso I.I.S.S. Piera Cillario Ferrero – Arte Bianca ad Alba​

· Martedì 17 marzo, Recruiting Day presso il Resort Club Med Cefalù​

· Mercoledì 18 marzo, Recruiting Day a Ragusa​

· Giovedì 19 marzo, Recruiting Day a Siracusa​

· Mercoledì 25 marzo, Recruiting Day a Milano​

· Martedì 31 marzo, Career Talk presso l’Alberghiero Ranieri Marcona a Piacenza​

· Mercoledì 8 aprile, Recruiting Day Job Farm (evento online)​

· Mercoledì 22 aprile, Recruiting Day a Milano​

· Mercoledì 20 maggio, Career Talk – France Alumni Day a Roma​

· Mercoledì 20 maggio, Recruiting Day a Milano​

· Martedì 26 maggio, Career Talk – France Alumni Day a Milano