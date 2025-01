A Malta la Dogi Convention, i Dmc incontrano i t.o. italiani

Sarà Malta a ospitare, dal 20 al 23 febbraio, la prima edizione della Dogi Convention. In questa occasione, diversi Dmc - rappresentati in Italia da Dogi - avranno modo di incontrare 20 t.o. italiani così da condividere momenti di networking finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di business nonché esperienze culturali, visite esclusive e attività di team building.

L’evento, organizzato in collaborazione con Malet Travel Malta e Malta Tourism Authority, vuole valorizzare l’esperienza dei Dmc partner che da anni collaborano con gli operatori italiani offrendo servizi di qualità su destinazioni come la Giordania, il Marocco, Malta, l’Oman, il Vietnam, il Laos, la Cambogia e ancora India, Nepal, Bhutan, Sri Lanka.

La scelta di Malta come sede della convention è connessa alla volontà di godere del potenziale di un’isola in continua crescita nel panorama turistico internazionale e italiano, e che oggi si afferma sempre più come crocevia per i player della travel industry.