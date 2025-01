Qatar Airways torna a volare su Malta

Qatar Airways, con quattro voli a settimana, riprende a operare su Malta. I collegamenti con Doha prenderanno il via dal 2 luglio prossimo, come annunciato in un comunicato.

“Il Qatar e Malta - commenta l’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer - godono di forti legami economici e il nostro rilancio operativo verso il Paese non fa che rafforzare il nostro rapporto”.

Ogni mercoledì e venerdì gli aerei del vettore decolleranno da Doha alle 02:05 per arrivare a Malta alle 6:45, mentre partiranno dall’isola alle 10:15 per atterrare alle 16:20.

Ogni lunedì e sabato invece saranno previste partenze da Doha alle 8:45 (arrivo alle 13:25) e da Malta alle 17:05, con arrivo alle 23:10.