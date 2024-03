L’estate del Mediterraneo riparte da dove si era conclusa. Dalle coste di un’Albania “outsider” che, complice la vicinanza geografica all’Italia e i morsi dell’inflazione, potrebbe mettere di nuovo in difficoltà il turismo domestico erodendo arrivi anche fra gli altri grandi competitor del Mare Nostrum.

La grande sorpresa

“Il numero di contratti garantiti attraverso tour operator registra un incremento superiore al 35% - ha dichiarato Rrahman Kasa, presidente Albanian Tourist Union - a tal punto che la capacità di assorbimento della domanda organizzata appare già satura. Nel 2024 potremo dunque superare i 10 milioni di arrivi stimati lo scorso anno”.

A gettare acqua sul fuoco è intervenuta Mirela Kumbaro, ministro unico dell’Ambiente e del Turismo, la quale punta a sviluppare un turismo non solo concentrato sull’offerta balneare, ma distribuito per l’intero Paese e lungo tutto l’anno secondo criteri di qualità non legati semplicemente al prezzo. Freschi esempi sono il nuovo Centro per la salvaguardia delle tartarughe marine a Valona, così come lo spazio multimediale ‘Vision’, finalizzato a esperienze di turismo immersivo fra relitti ed edifici storici quali il monastero dell’isola Zvërnec, esplorabili grazie alla realtà aumentata.

Sorride dunque la Grecia, che proprio sui temi dell’adattabilità ambientale e dell’innovazione ha improntato l’offerta della prossima estate. “Evros, Rodi e la Tessaglia saranno al centro della nostra promozione - ha osservato Olga Kefalogianni, ministro del Turismo -, dal momento che vogliamo dimostrare come le destinazioni colpite lo scorso anno da incendi e alluvioni siano riuscite a risollevarsi grazie alla loro resilienza. Il 2023, di fatto, è stato un anno record con risultati superiori al pre-pandemia”.

Il servizio completo è disponibile su TTG Today, online sulla digital edition.