Alicante e Valencia, aeroporti nuovamente in affanno

Ancora un’estate in difficoltà per gli aeroporti di Alicante e Valencia che, secondo quanto riportano i dati ufficiali, stanno operando al di sopra delle sue capacità.

Come riporta preferente.com, il primo ha raggiunto 11,3 milioni di passeggeri, con una crescita del 9,7%, mentre il secondo ha registrato 600.000 utenti in più tra gennaio e luglio.

Questi dati, conferma il Ministro del Turismo della Comunità Valenciana Marian Cano, indicano che gli scali in questione “stanno operando al di sopra della loro capacità tecnica, con un numero record di passeggeri e un trend di crescita sostenuto”.

Il dicastero ritiene dunque urgente procedere con la creazione di una nuova pista ad Alicante-Elche e l’ampliamento del terminal di Manises.