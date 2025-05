Almerìa e l’Andalusia dei western di Sergio Leone

Almería, nel cuore dell'Andalusia, è una meta imperdibile per gli appassionati di cinema western. Negli anni '60 e '70, il deserto di Tabernas è stato il set naturale per oltre 300 film, tra cui la celebre Trilogia del dollaro di Sergio Leone: Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo.

Luoghi iconici come il Cortijo del Fraile, Los Albaricoques, Rodalquilar e Campillo de Doña Francisca sono tappe fondamentali per i tour in 4x4 che ripercorrono le scene più famose dei film. Il parco tematico MiniHollywood a Tabernas, originariamente costruito come set cinematografico, è oggi un'attrazione turistica che accoglie circa 160.000 visitatori l'anno.

Almería continua a celebrare il suo legame con il cinema attraverso eventi come l'Almería Western Film Festival, che ogni anno attira appassionati e professionisti del settore.