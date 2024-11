Thailandia in primo piano nell’Amazing Thailand Roadshow, di scena il prossimo 13 novembre a Milano.

“Il roadshow mette in evidenza le esperienze turistiche di alta qualità disponibili in Thailandia - conferma Sandro Botticelli, marketing manager dell’ente nazionale per il turismo thailandese in Italia -. Siamo felici di vedere l’entusiasmo dei venditori thailandesi verso il mercato italiano e di notare che, con il passare degli anni, cresce la fiducia degli italiani nella Thailandia come meta autorevole e affidabile”.

L’edizione 2024 vedrà la partecipazione di 20 realtà dell’ospitalità thailandese che incontreranno 30 tour operator italiani. All’appuntamento prenderanno parte anche sette compagnie aeree: Air Arabia, China Airlines, Qatar Airways, EVA AIR, ITA Airways, Thai Airways e Bangkok Airways.

L’evento avrà inizio alle 15 con la registrazione degli ospiti, seguita da una presentazione dei prodotti rivolta ai seller. Nel corso del pomeriggio, i partecipanti potranno partecipare a tavoli di lavoro, concludendo la giornata con una cena di networking.