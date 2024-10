Thailandia, confermata per il 2025 la tassa turistica: si partirà dagli arrivi aerei

Nel nuovo anno costerà di più raggiungere la Thailandia. Dopo mesi di speculazioni, il Governo ha confermato l’arrivo di una tassa turistica sugli arrivi internazionali, a partire dalla metà del 2025.

L’imposta - ancora in via di approvazione definitiva - sarà di 300 baht e sarà applicata inizialmente solo agli arrivi via aereo.

Successivamente, riporta Travel Mole, dopo un periodo di prova di sei mesi, sarà estesa anche agli arrivi via terra.

Secondo quanto spiegato dal ministro del Turismo e dello Sport Sarawong Thienthong sarà possibile pagare la tassa prima dell’arrivo anche online.