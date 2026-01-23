Amsterdam valuta il blocco totale delle crociere

Amsterdam potrebbe dire addio alle crociere. Secondo quanto rivelato dal quotidiano locale NL Times, dopo anni di dibattiti su come contenere il traffico crocieristico nella città, la giunta comunale starebbe spingendo per chiudere definitivamente il porto alle grandi navi turistiche.

Fino a oggi, il piano al vaglio dell’amministrazione locale prevedeva di consentire lo sbarco a una sola nave al giorno e di non superare i 100 scali all’anno, ma secondo diversi membri del consiglio comunale avrebbe più senso vietare a tutte le navi da crociera di raggiungere la città. ”Finalmente libereremo Amsterdam da questi condomini galleggianti”, ha dichiarato il consigliere Rob Hofland, riporta Travel Mole.

Nonostante sindaco e consiglieri sembrino allineati sul tema, la partita è ancora aperta. La decisione definitiva sul tema sarà presa solo dopo le elezioni amministrative di marzo e la formazione del nuovo consiglio comunale.

Se si optasse per il divieto totale, Rotterdam, situata a solo un’ora di strada da Amsterdam, potrebbe rappresentare una valida alternativa per le compagnie.