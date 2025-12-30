Itinerari brevi, pricing e isole private: i trend delle crociere per il 2026

Offerte promozionali per attrarre il target medio e un settore lusso che continuerà a performare: questi i trend delle crociere sul fronte del prezzo per il 2026 secondo l’analisi di travelweekly.com. Ma non sono queste le sole tendenze che guideranno il prossimo anno.

Tra i ‘must’ del 2026 per il mondo del cruising ci saranno anche le isole private, che svilupperanno l’offerta in stile resort: una tipologia di viaggio che i clienti stanno dimostrando di apprezzare particolarmente.

Sul fronte tecnologico, l’intelligenza artificiale si sta rapidamente integrando in tutti i settori: e le crociere non fanno eccezione.

Per quanto riguarda la durata delle crociere, per venire incontro a un target più ampio le compagnie punteranno su itinerari brevi, anche con crociere della durata di un weekend, grazie alle quali potranno conquistare nuovi ospiti.

Continuerà inoltre a crescere la capienza delle navi, come dimostrano i piani annunciati dalle compagnie internazionali.