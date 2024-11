In occasione dell’inaugurazione del volo diretto tra Francoforte e Antigua operato da Condor a partire dal 5 novembre, e forte dei risultati positivi dell’anno in corso - con un +18,48% di arrivi dall’Italia tra gennaio e agosto -, Antigua and Barbuda Tourism Authority continua a investire sul nostro mercato.

E lo fa, ancora una volta, puntando sulla formazione del trade con un fam trip che durante questa settimana porterà alcuni t.o. italiani alla scoperta della cultura locale, nonché di una selezione di strutture ricettive da valutare per un possibile inserimento in programmazione. Tra queste spiccano il Passion Village Antigua, che include un complesso di appartamenti e ville, il Cocos Hotel e il Keyonna Beach, il Tamarind Hills e il resort 3 stelle Ocean Point. Salendo di categoria, si visiteranno il lussuoso Hermitage Bay Resort e il prestigioso St. James Club con vista sull’Atlantico. Quest’ultimo, insieme al Royalton Antigua, An Autograph Collection All-Inclusive Resort, è l’unico resort dell’isola che consente l’accesso anche ai bambini sotto i 12 anni con servizi e soluzioni abitative pensate per chi viaggia con i più piccoli.