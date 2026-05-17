Apre Vahmaafushi, prima isola-avventura alle Maldive

Sarà inaugurata ufficialmente il 21 maggio Vahmaafushi, la prima isola delle Maldive dedicata ai picnic e all’avventura. Si tratta di una location in grado di offrire ai visitatori un’esperienza insulare completamente nuova, dando loro l’opportunità di cimentarsi in avventure adrenaliniche e a diretto contatto con la natura.

Immersa nell’atollo di Kaafu (Malé Sud), nella stessa laguna di Maafushi, Vahmaafushi è a soli 30 minuti di motoscafo dall’aeroporto internazionale di Velana e a 2 minuti da Maafushi, una delle isole più visitate delle Maldive. Sarà accessibile sia ai visitatori giornalieri che agli ospiti del resort, ai quali offrirà una serie di esperienze pensate appositamente per coppie in luna di miele, famiglie, viaggiatori singoli e amanti dell’avventura. Tra queste un posto di rilievo va alla discesa in zipline da Maafushi a Vahmaafushi, la cui inaugurazione è prevista il giorno stesso dell’apertura dell’isola, il 21 maggio 2026. Un’attrazione il cui obiettivo è essere ricordata come la zipline più bella del mondo. Sull’isola sarà presente anche un ristorante che offrirà pietanze fresche e si potranno prenotare falò notturni, picnic in spiaggia, cene per coppie e pacchetti per anniversari e celebrazioni speciali.