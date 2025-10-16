Prosegue il momento d’oro del turismo in Giappone, che a settembre ha fatto registrare il nuovo record di arrivi in un mese, con 3,26 milioni di turisti internazionali. Un dato che porta il totale dei primi nove mesi a 31,64 milioni, oltre il 17% in più dell’anno prima e per la prima volta oltre quota 30 milioni nel periodo.

La crescita è stata sostenuta principalmente dall'arrivo di viaggiatori provenienti dalla Cina e da Taiwan in Asia Orientale, si legge su Hosteltur; dall'Indonesia e dall'India nel Sud-est Asiatico; e da paesi occidentali come Stati Uniti e Germania. Paesi come Taiwan (527.000 turisti), Stati Uniti (224.700) o Germania (52.800) hanno registrato i loro valori più alti per il nono mese dell'anno, mentre la regione del Medio Oriente ha stabilito un record mensile con 29.700 turisti, un aumento del 109,2% rispetto a settembre 2024.

Con l’attuale trend il Giappone potrebbe superare la soglia dei 40 milioni di visitatori in un anno.