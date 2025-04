Più tempo a disposizione, più Austria da scoprire. Con il lancio del nuovo volo charter Forlì-Vienna, operato da Gotofly ogni domenica in andata e ritorno dal 22 giugno al 28 settembre, per l’Emilia Romagna e l’Italia centro-settentrionale si aprono inedite possibilità su almeno tre diverse destinazioni: non solo la capitale austriaca, collegata via Danubio a Bratislava e alla Valle Unesco della Wachau, ma anche alle regioni della Stiria e della Carinzia in versione “slow”, grazie alle proposte su misura di Austria Vacanze TO.

“Il volo favorirà anche la crescita del turismo incoming in Italia - ha spiegato nel webinar di presentazione, organizzato in collaborazione con TTG Italia, Kathrin Ploder-Augurusa, responsabile B2B trade di Austria Turismo - perché offre 168 posti a tratta con orari ottimi sia in andata che al ritorno: partenza da Forlì alle 7.30 e arrivo a Vienna alle 8.55, mentre da Vienna alle 14.50 per atterrare a Forlì alle 15.45”:

“Spostando a Nord-Est il punto d’accesso all’Austria, rispetto al tradizionale ingresso a Sud-Ovest degli italiani, e in virtù delle brevi distanze fra capitale e centri regionali - ha proseguito - muta anche la prospettiva sulle località più facilmente accessibili”.

La coolcation

Ideale per la coolcation grazie alle sue alte montagne e ai suoi oltre 200 laghi balneabili, la Carinzia è il cuore della regione Alpe Adria dove cultura germanica, latina e slava s’incontrano: dispone di 20 slow trails che si snodano fra specchi d’acqua “calda” come il Klopeinersee o le canne Everglades del Faakersee (percorribili senza traffico in occasione del festival Velovista dal 21 al 25 maggio), conducendo sino agli impianti termali più defilati di Bad Bleiberg o Tuffbad. Seguendo il Sentiero o le otto tappe della Ciclovia Alpe Adria CAAR è possibile addirittura spostarsi in continuità da Salisburgo a Grado attraverso gli Alti Tauri, godendo di molteplici slow food villages. “Fuori dall’iconica città di Graz - hanno spiegato invece Belinda Schagerl-Poandl e Laura Corbetta, rispettivamente team leader dell’ente regionale Stiria e product manager Austria Vacanze TO - la Stiria invita a percorre la Rotta dei Castelli per scoprire gli straordinari insediamenti di Kornberg e Riegersburg, così come il Palazzo di Ghiaccio in vetta al panoramico Dachstein, fermandosi magari a mangiare mele con gli orsi del Parco Faunistico Mautern o per un’esplorazione in mountain kart. L’offerta austriaca è infatti sempre perfettamente adattabile alle famiglie”.