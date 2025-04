L’Austria si svela, domani il webinar di TTG

Appuntamento con Austria Turismo e Austria Vacanze T.O. domani, mercoledì 16 aprile. Alle 14:30 avrà inizio il webinar, organizzato in collaborazione con TTG Italia.

Obiettivo del momento di formazione riservato alle agenzie di viaggi è quello di conoscere le opportunità offerte dall’Austria durante la stagione estiva, a partire dal collegamento settimanale che Go To Fly garantisce da Forlì a Vienna, aprendo nuove opportunità sull’Emilia Romagna.

Grazie a un’offerta integrata di voli diretti e pacchetti vacanza su misura offerti da Austria Vacanze, sarà possibile viaggiare attraverso le due regioni della Stiria, regno verde dell’Austria, e della Carinzia, cuore della regione Alpe-Adria.

Interverranno nel corso del webinar Kathrin Ploder-Augurusa di Austria Turismo, Laura Corbetta, di Austria Vacanze T.O., Elke Maidic, dell’ente regionale della Carinzia e Belinda Schagerl, dell’ente regionale della Stiria.

La partecipazione è gratuita. Basta iscriversi qui