Bahamas, nel 2024 record di visitatori internazionali

Il ministero del Turismo delle Bahamas ha annunciato una crescita del turismo da record, accogliendo oltre 11,22 milioni di visitatori internazionali nel 2024. Questo dato, come riporta Travelpulse, supera i 9,65 milioni di arrivi dell’anno precedente.

Chester Cooper, vice primo ministro e ministro del Turismo, Investimenti e Aviazione, ha dichiarato che “le Bahamas non solo hanno superato i loro obiettivi, ma rimangono un leader mondiale nel settore del turismo e una presenza dominante nella regione caraibica. Questi risultati da record sono la testimonianza dei progressi nel marketing turistico compiuti dal ministero del Turismo e del supporto dei nostri partner in tutta la destinazione”.

Nonostante alcune interruzioni dovute a eventi naturali come gli uragani Milton e Oscar, la destinazione è cresciuta. Gli arrivi aerei e marittimi dall’estero hanno superato il numero dell’anno precedente del 16,2% e le cifre del 2019 del 54,7%. Gli arrivi aerei dall’estero in tutta la nazione insulare hanno superato 1,7 milioni, in linea con le prestazioni del 2023, ma in crescita del del 3,3% rispetto al 2019.

Dicembre 2024 è stato il mese migliore di sempre in termini di arrivi, con 1,15 milioni di visitatori, registrando un incremento del 14% rispetto al 2023 e del 62% rispetto al 2019.

In dettaglio, Grand Bahama Island ha registrato una crescita dell’8,7% negli arrivi aerei, seconda solo ad Abaco, con una crescita dell’11,9% rispetto al 2023.

Secondo un rapporto della Florida-Caribbean Cruise Association, il settore delle crociere continua a essere una pietra angolare dell’economia delle Bahamas, generando una spesa turistica di 654,8 milioni di dollari durante l’anno crocieristico 2023/2024.

Anche gli oltre 10 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri negli ultimi due anni con prestigiosi marchi come Rosewood, Six Senses, Montage, Park Hyatt, Bvglari e Four Seasons Residences hanno avuto un ruolo nel successo della destinazione.

Latia Duncombe, direttore generale del Turismo, ha commentato: “L’eccezionale crescita del turismo delle Bahamas riflette la nostra spinta a migliorare l’esperienza dei visitatori e ad espandere la nostra portata globale. Questi traguardi sono il risultato di strategie di marketing innovative, solide partnership industriali e ospitalità del popolo delle Bahamas”.