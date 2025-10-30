Bahamas sotto la morsa di Melissa, le isole colpite

“Le difficoltà vissute da coloro che si trovano sul percorso dell’uragano Melissa ci ricordano la forza e la resilienza di tutta la regione”. Così Chester Cooper, vice primo ministro e ministro del Turismo, degli Investimenti e dell’Aviazione delle Bahamas, che manda il suo messaggio di solidarietà a tutte le popolazioni colpite.

“I nostri pensieri - continua - sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti e siamo solidali con loro in questo momento difficile. Esortiamo tutti a rimanere vigili, a seguire le raccomandazioni ufficiali e a prendere ogni precauzione per salvaguardare se stessi e i propri cari”.

Le Bahamas sono un arcipelago di oltre 700 isole e isolotti distribuiti su una superficie di 100mila miglia quadrate. Mentre le isole centrali e meridionali vengono monitorate, tutte le altre isole delle Bahamas, tra cui Nassau e Paradise Island, Freeport, Grand Bahama Island, Abacos, Eleuthera, Harbour Island, Bimini e Berry Islands, rimangono inalterate e continuano ad accogliere i visitatori.

Il ministero, spiega eTurboNews, incoraggia residenti e visitatori a rimanere informati tramite gli avvisi governativi ufficiali e ad adottare tutte le precauzioni necessarie e continua a fornire aggiornamenti tempestivi sul sito www.bahamas.com, “collaborando con l’Autorità per la Gestione del Rischio di Disastri (DRM) e le autorità locali per sostenere la sicurezza e il benessere delle comunità dell’arcipelago” conclude la nota del ministro.