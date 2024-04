Biglietti gratis per scoprire l’Europa in treno:35mila i pass Ue

L’unico requisito è la data di nascita, che deve essere compresa tra il 1 luglio 2005 e il 30 giugno 2006: tutti i giovani la che hanno la cittadinanza o la residenza in uno degli Stati membri dell’Unione europea o uno dei paesi terzi associati al programma Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia)nati nel periodo precisato possono partecipare alla selezione per aggiudicarsi uno dei 35mila pass messi in palio da DiscoverEu, il programma della Commissione Europea, per viaggare in treno.

I candidati, come riporta la pagina dedicata all’iniziativa, dovranno rispondere a 6 domande e in, base alle risposte fornite, verrà poi stilata la classifica.

I vincitori potranno viaggiare sui treni alla scoperta dell’Europa per un periodo di almeno 1 giorno e al massimo 30 giorni tra il 1 luglio 2024 e il 30 settembre 2025.