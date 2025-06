E’ stata presentata nel corso dell’edizione 2025 dell’International Pow Wow, in corso a Chicago, la nuova campagna globale di promozione turistica per gli Stati Uniti ‘America The Beautiful’ di Brand Usa. Uno strumento pensato per valorizzare la ricchezza e la diversità del patrimonio statunitense e incentivare i viaggi internazionali per il prossimo futuro.

“Con questa campagna, inviamo un messaggio chiaro – evidenzia il presidente e ceo Fred Dixon -: gli Stati Uniti sono aperti al business e sono pronti ad accogliere i viaggiatori internazionali. Confidiamo che questa iniziativa contribuirà a rinnovare l’attrattiva degli Stati Uniti e a consolidare il legame con i visitatori di tutto il mondo”.