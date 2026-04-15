Brand Usa lancia in Italia il suo Ambassador Program e rafforza il dialogo con il trade. L’iniziativa, già attiva in altri mercati, si lega alle celebrazioni di ‘America250’, con l’obiettivo di selezionare 250 ambassador entro il 4 luglio.

In Italia sono aperte le candidature per 15 agenti di viaggi, chiamati a raccontare il proprio legame con gli Stati Uniti attraverso una presentazione o un video.

L’obiettivo

Il programma punta su una logica peer to peer e valorizza il ruolo dei travel advisor come leva per la crescita dell’inbound. “Investiamo su una rete di professionisti capaci di amplificare la visibilità della destinazione”, spiega Malcolm Smith, senior vp, global markets&chief trade and product development officer di Brand Usa.

Dopo la fase di sperimentazione effettuata tra Australia e Nuova Zelanda, Brand Usa estende il progetto e offre agli ambassador formazione, eventi dedicati, networking e un contatto diretto con il team globale.