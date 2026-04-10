Coppa del Mondo 2026, l’impatto e le sfide per gli Usa

È un impatto molto significativo quello che la Fifa World Cup 2026 potrebbe generare per gli Stati Uniti. A rivelarlo una nuova ricerca pubblicata dalla U.S. Travel Association, secondo la quale i visitatori internazionali che assisteranno alle gare prevedono di spendere più di 5mila dollari a persona, circa 1,7 volte in più rispetto alla spesa media dei viaggiatori internazionali negli Stati Uniti.

Un terzo degli intervistati prevede inoltre di soggiornare nel Paese per più di due settimane, mentre oltre l’80% esprime interesse a visitare destinazioni anche al di fuori delle principali città di accesso.

“Questa ricerca - commenta Geoff Freeman, presidente e ceo della U.S. Travel Association - dimostra che i visitatori non vengono solo per le partite, ma per vivere l’America. Essere preparati e accoglienti non è solo un vantaggio per i visitatori. Rafforza la nostra economia, sostiene 15 milioni di posti di lavoro e consolida i valori che condividiamo come nazione”.

Sul fronte, invece, delle sfide che attendono gli Usa, come riporta TravelDailyNews la sicurezza è emersa come una delle principali preoccupazioni tra gli intervistati, nonostante i 600 milioni di dollari che saranno investiti nella sicurezza nazionale legata all’evento. Circa un terzo dei partecipanti ha poi espresso preoccupazioni in merito alle misure politiche proposte, tra cui l’aumento delle tariffe per le richieste di visto, citato dal 34%, e i requisiti sull’utilizzo dei social media nelle richieste Esta, citati dal 32% delle persone interpellate.

Tra i fattori che potrebbero avere ripercussioni positive sulla fiducia dei visitatori e le decisioni di viaggio una comunicazione chiara sulle procedure per i visti, i requisiti d’ingresso e le condizioni di sicurezza.