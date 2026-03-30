America 250 e Fifa World Cup, gli Stati Uniti si preparano ai grandi eventi 2026

Primavera 2026 negli Stati Uniti nel segno dei grandi eventi e di una rinnovata accessibilità. Con le celebrazioni di America250 e il centenario della Route 66, il Paese rafforza il posizionamento globale. A trainare la domanda anche la Fifa World Cup 2026, ospitata in 11 città tra cui New York, Los Angeles e Miami.

Brand Usa evidenzia un’offerta in espansione tra nuove attrazioni, hotel e prodotti esperienziali. Sul fronte trasporti crescono i collegamenti: Ita Airways introduce Roma-Houston con fino a 5 frequenze settimanali, mentre American Airlines avvia nuove rotte tra Milano e Miami.

Tra le novità hospitality, debutta a Nashville il SongTeller Hotel di Dolly Parton con 245 camere, mentre ad Austin apre il Waterline con l’1 Hotel.