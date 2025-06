Brand Usa e America250 insieme per i 250 anni degli States

Partnership strategica fra Brand Usa e America250: l’obiettivo è quello di invitare i visitatori internazionali a scoprire la storia, il patrimonio e la cultura della nazione durante tutto l’anno delle celebrazioni per il 250° anniversario degli States, che avverranno nel 2026.

“Brand Usa è orgoglioso di collaborare con America250 per mostrare al mondo l’importanza di questa storica ricorrenza - ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di Brand USA -. Grazie alla nostra esperienza nel marketing e nella comunicazione internazionale, Brand Usa darà risalto allo spirito e al significato di America250 a livello globale. Attraverso questa partnership, ispireremo i viaggiatori a scoprire i luoghi, le persone e i momenti che definiscono la nostra nazione e li inviteremo a prendere parte a questo traguardo storico”.

In qualità di supporting partner ufficiale di America250, Brand Usasi impegnerà per amplificare il programma delle celebrazioni e per aumentarne la portata e l’impatto.

“In vista del 250° anniversario degli Stati Uniti, siamo entusiasti di collaborare con Brand Usa per invitare il mondo a vivere questa ricorrenza straordinaria - ha aggiunto Ari Abergel, executive director di America250 -. Questa collaborazione riflette il nostro impegno condiviso a onorare il passato, celebrare il presente e ispirare un futuro radicato nello spirito americano. Insieme, daremo vita alla storia degli Stati Uniti per il pubblico internazionale in modi indimenticabili”.

L’annuncio segue il recente lancio della nuova campagna turistica globale di Brand Usa ‘America the Beautiful’, che invita il mondo a scoprire i paesaggi mozzafiato e le esperienze autentiche che caratterizzano il Paese. Nell’ambito di questa iniziativa, Brand Usa metterà in risalto le celebrazioni dell’anniversario attraverso itinerari di viaggio curati e narrazioni coinvolgenti, capaci di connettere i visitatori a persone e luoghi che incarnano lo spirito americano.