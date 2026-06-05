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Brand Usa lancia la guida ‘Get Facts. Get Going.’, gli strumenti per gli operatori

Brand Usa lancia la guida ‘Get Facts. Get Going.’, gli strumenti per gli operatori

Una guida aggiornata, che fornisce informazioni chiare e continuamente aggiornate su visti e procedure d’ingresso, tasse ed altri aspetti fondamentali per visitare gli Stati Uniti. Brand Usa lancia ufficialmente ‘Get Facts. Get Going.’, il toolkit pensato per aiutare a tour operator, travel advisor, compagnie aeree, destination marketer, business travel e operatori Mice nella pianificazione dei viaggi negli States.

Annunciata nel corso IPW 2026 e IMEX Frankfurt lo scorso maggio, la guida si pone come uno strumento utile per rispondere a ogni dubbio e programmare la partenza in totale chiarezza e sicurezza, attraverso aggiornamenti costanti su procedure di ingresso e documentazioni necessarie per visitare gli Usa.

Brand Usa invita i partner ad integrare ‘Get Facts. Get Going.’ nei propri canali, tra cui siti web e pagine FAQ, social media, newsletter, comunicazioni trade e in supporto ai media e alle comunicazioni con la stampa. “Il travel trade è uno dei nostri partner più importanti nel promuovere i viaggi negli Stati Uniti - spiega Malcolm Smith, senior vice president, global markets & chief trade and product development officer di Brand Usa -. Get Facts. Get Going. fornisce ai viaggiatori informazioni chiare e affidabili, e questo nuovo toolkit estende ulteriormente il progetto, mettendo le risorse direttamente a disposizione dei professionisti del settore, di cui i viaggiatori si fidano maggiormente. Insieme, possiamo aiutare più visitatori ad informarsi e a sentirsi più sicuri nello scegliere gli Stati Uniti come meta.”

Gli strumenti a disposizione degli operatori

Il toolkit include anche: messaggi e testi approvati da utilizzare su diversi canali e mercati; loghi di Get Facts. Get Going; un video di 30 secondi; grafiche e contenuti social; design per le piattaforme e linee guida per le immagini.

Tutti i materiali - disponibili in più lingue - rimandano i viaggiatori a visittheusa.com/it, fonte di riferimento per le linee guida di viaggio sicure.

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