Brand Usa lancia la guida ‘Get Facts. Get Going.’, gli strumenti per gli operatori

Una guida aggiornata, che fornisce informazioni chiare e continuamente aggiornate su visti e procedure d’ingresso, tasse ed altri aspetti fondamentali per visitare gli Stati Uniti. Brand Usa lancia ufficialmente ‘Get Facts. Get Going.’, il toolkit pensato per aiutare a tour operator, travel advisor, compagnie aeree, destination marketer, business travel e operatori Mice nella pianificazione dei viaggi negli States.

Annunciata nel corso IPW 2026 e IMEX Frankfurt lo scorso maggio, la guida si pone come uno strumento utile per rispondere a ogni dubbio e programmare la partenza in totale chiarezza e sicurezza, attraverso aggiornamenti costanti su procedure di ingresso e documentazioni necessarie per visitare gli Usa.

Brand Usa invita i partner ad integrare ‘Get Facts. Get Going.’ nei propri canali, tra cui siti web e pagine FAQ, social media, newsletter, comunicazioni trade e in supporto ai media e alle comunicazioni con la stampa. “Il travel trade è uno dei nostri partner più importanti nel promuovere i viaggi negli Stati Uniti - spiega Malcolm Smith, senior vice president, global markets & chief trade and product development officer di Brand Usa -. Get Facts. Get Going. fornisce ai viaggiatori informazioni chiare e affidabili, e questo nuovo toolkit estende ulteriormente il progetto, mettendo le risorse direttamente a disposizione dei professionisti del settore, di cui i viaggiatori si fidano maggiormente. Insieme, possiamo aiutare più visitatori ad informarsi e a sentirsi più sicuri nello scegliere gli Stati Uniti come meta.”

Gli strumenti a disposizione degli operatori

Il toolkit include anche: messaggi e testi approvati da utilizzare su diversi canali e mercati; loghi di Get Facts. Get Going; un video di 30 secondi; grafiche e contenuti social; design per le piattaforme e linee guida per le immagini.

Tutti i materiali - disponibili in più lingue - rimandano i viaggiatori a visittheusa.com/it, fonte di riferimento per le linee guida di viaggio sicure.