Brand Usa taglia il personale e chiude il canale televisivo

Arrivano i primi effetti del taglio del budget nei confronti di Brand Usa da parte del presidente Trump all’interno del pacchetto denominato ‘Big Beautiful Bill’ Una scure che ha portato il finanziamento da 100 a 20 milioni di dollari.

L’associazione ha infatti annunciato il taglio del 15% del personale (12 figure in tutto) e la chiusura del proprio network televisivo. Secondo Brand Usa la decisione fa parte “di una riorganizzazione aziendale che semplifica le operazioni e combina i dipartimenti per allinearsi meglio alle attuali realtà di bilancio e alle priorità strategiche. Come parte di questa ristrutturazione, circa il 15% della nostra forza lavoro è stata ridotta. Questa riorganizzazione rafforza la nostra efficienza operativa”.

Per quanto riguarda l’intervento sul canale tv presuppone un riallineamento degli investimenti di marketing per concentrarsi su iniziative ad alto impatto e dare priorità alla nuova piattaforma “America the Beautiful” e ad altre soluzioni di contenuto strategico che offrono un coinvolgimento e una portata più forti per promuovere la nazione a pubblici internazionali.